31 украинскому артисту и ведущему запретили въезд в РФ на 50 лет

18:36
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Въезд на территорию России запретили 31 украинскому телеведущему и артисту. Об этом сообщает газета "Известия".
Известные украинцы не смогут попасть в РФ до 2072 года. В их числе известные по программе "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, проекту "Орел и решка" Николай Серга, Андрей Бедняков и Антон Птушкин, Алан Бадоев. Кроме того, въезд также запретили известным исполнителям Максу Барских, Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасии Каменских, Евгению Мильковскому (группа "Нервы"), Alekseev, Ивану Дорну, Надежде Дорофеевой, Юрию Каплану и Дмитрию Монатику.
В список также попали Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, Евгений Комаровский ("Школа доктора Комаровского") и блогер Ян Гордиенко.
Официальных комментариев от российских органов пока не поступало.
Ранее Птушкин прокомментировал данное решение. В своем Twitter он отметил, что выпуска про Поволжье не будет. По некоторым данным, артистам запретили въезд в Россию из-за их высказываний о спецоперации.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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