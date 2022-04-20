31 украинскому артисту и ведущему запретили въезд в РФ на 50 лет

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Въезд на территорию России запретили 31 украинскому телеведущему и артисту. Об этом сообщает газета "Известия".

Известные украинцы не смогут попасть в РФ до 2072 года. В их числе известные по программе "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, проекту "Орел и решка" Николай Серга, Андрей Бедняков и Антон Птушкин, Алан Бадоев. Кроме того, въезд также запретили известным исполнителям Максу Барских, Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасии Каменских, Евгению Мильковскому (группа "Нервы"), Alekseev, Ивану Дорну, Надежде Дорофеевой, Юрию Каплану и Дмитрию Монатику.

В список также попали Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, Евгений Комаровский ("Школа доктора Комаровского") и блогер Ян Гордиенко.

Официальных комментариев от российских органов пока не поступало.

Ранее Птушкин прокомментировал данное решение. В своем Twitter он отметил, что выпуска про Поволжье не будет. По некоторым данным, артистам запретили въезд в Россию из-за их высказываний о спецоперации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

