Блогер Антон Птушкин отреагировал на запрет въезда в РФ

16:49
Фото: vk.com/ptuxerman
Украинский блогер Антон Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию.
"Короче, выпуска про Поволжье не будет", – написал блогер в своем аккаунте в Twitter.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что блогеру запретили въезд в Россию на 50 лет. По информации ряда источников, такое решение было принято из-за его высказываний о спецоперации России на Украине. При этом официальных подтверждений данной информации нет.
Ранее сообщалось, что Россия не планирует менять правила въезда для граждан Европы. Кроме того, РФ также не будет инициатором каких-либо ограничений. В МИД РФ отметили, что Россия не видит перспектив обрушения соглашений по выдаче виз.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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