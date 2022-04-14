Захарова отреагировала на заявление главы МИД Латвии о "денацификации" России

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Мария Захарова назвала позорным высказывание министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о необходимости денацификации России. Соответствующий комментарий официального представителя МИД РФ опубликован на сайте ведомства.

"Слышать подобное из уст руководства страны, где официально восхваляются нацизм и (сохранились. – Прим. ред.) его приспешники, позорно. Реализуя внешнеполитический курс Латвии, Ринкевичс в своей ежедневной работе занимается именно тем, что потворствует глорификации фашизма у себя в стране и в мире", – отметила дипломат.

В заключение Захарова подчеркнула, что лицемерие главы МИД Латвии не имеет границ.

Во вторник Ринкевичс опубликовал в своем Twitter пост, в котором обвинил Россию в совершении геноцида и военных преступлений на Украине, отметив, что она, а не Украина, нуждается в денацификации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

