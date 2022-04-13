Захарова оценила планы МВД Украины "выбить показания" из Медведчука

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы МВД Украины Вадима Денисенко о том, что из главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука планируют "выбить показания".

Захарова выразила мнение, что украинские правоохранительные органы пользуются британскими схемами проведения расследования.

"Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно", – приводит слова Захаровой RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий на Медведчука. В подписи к посту он пообещал позже сообщить детали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию. По его словам, фото необходимо проверить, поскольку в последнее время появляется много различных фейков.

В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили политику обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В частности, правоохранители установили его причастность к преступной схеме поставки угля с территорий ДНР и ЛНР.

В марте этого года суд на Украине заочно арестовал Медведчука. Его объявили в международный розыск.