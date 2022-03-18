Суд на Украине заочно арестовал Медведчука

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Суд на Украине заочно арестовал главу политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.

Меру пресечения избрал Лычаковский районный суд Львова.

"18 марта судья по делу удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта", – говорится в сообщении.

Медведчука объявили в международный розыск.

Украинские правоохранители предъявили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" новое обвинение – в госизмене и содействии террористической организации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел его попыткой Киева свести политические счеты с конкурентом.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против лидера политсовета партии ОПЗЖ на Украине противоправным абсурдом. Он подчеркнул, что Медведчук является одним из немногих украинских политиков, который выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом.

