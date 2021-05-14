Зеленский заявил, что Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну. Об этом сообщает ТАСС.

"С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", – сказал Зеленский.

Он отметил, что на примере Медведчука можно увидеть, что означает статус олигарха. Зеленский напомнил, что на Украине готовится законопроект "о деолигархизации", который "зафиксирует системный взгляд на эту проблему".

В феврале Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых граждане России, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ранее Херсонский городской суд наложил арест на яхту Медведчука. Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), причиной ареста стало нарушение порядка въезда "в порты временно аннексированного Крыма".

Отмечается, что правоохранители проводят расследование по статьям "Госизмена" и "Финансирование действий, совершенных с целью свержения конституционного строя".