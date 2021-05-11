В доме главы политсовета партии ОПЗЖ Медведчука проходят обыски – СМИ

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Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в доме главы политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, сообщает издание "Зеркало недели".

Как уточняется, обыски проводятся в доме Медведчука на улице Монтажниковой в Киеве, где он временно проживает со своей семьей, пока в его основном доме идет ремонт.

В материале говорится, что спецподразделение СБУ "Альфа" оцепило территорию вокруг участка, где расположен дом.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд наложил арест на яхту, которая принадлежит Медведчуку. В СБУ сообщили, что причиной ареста стало нарушение порядка въезда "в порты временно аннексированного Крыма".

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых граждане России, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

