На Украине арестовали яхту Медведчука

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Фото: AP/Sputnik Kremlin/Alexei Nikolsky
Херсонский городской суд наложил арест на яхту, которая принадлежит главе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку.
Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), причиной ареста стало нарушение порядка въезда "в порты временно аннексированного Крыма".
"В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна Romance 1", – говорится в Telegram ведомства.
Отмечается, что правоохранители проводят расследование по статьям "госизмена" и "финансирование действий, совершенных с целью свержения конституционного строя".
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу Тарасу Козаку.
Позже рестрикции были применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко, которых обвиняют в финансировании терроризма.
В феврале 2019 года Генпрокуратура Украины открыла дело против политика из-за выступления, на котором он заявил о необходимости образования "автономного региона Донбасс".
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