Зеленский одобрил санкции США против Коломойского

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен бороться с представителями крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и влияют на чиновников.

В видеообращении к гражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) он отметил, что в этом процессе не важны конкретные фамилии и дополнительные мотивации со стороны Запада.

Фамилии здесь не имеют никакого значения: [Игорь] Коломойский или [Петр] Порошенко, [Ринат] Ахметов, [Виктор] Пинчук, [Дмитрий] Фирташ или кто-либо другой", – сказал Зеленский.

Он добавил, что не нуждается в дополнительной мотивации от международных партнеров в этих вопросах, но всегда благодарен за поддержку.

"Мы работаем над тем, чтобы вернуть на Украину справедливость, а ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", – указал Зеленский.

Украинский лидер напомнил, что последними решениями СНБО о санкциях стали ограничения против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и связанных с ним компаний.

5 марта США ввели санкции против Коломойского из-за "значительной коррупции" в 2014 по 2015 годах, когда он был губернатором Днепропетровской области Украины.

В Госдепе заявили, что ограничения вызваны действиями Коломойского "по подрыву демократических процессов и институтов на Украине". Под рестрикции также подпала семья бизнесмена – им запрещен въезд в США.