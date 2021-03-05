США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

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США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

Причиной введенных санкций стала "значительная коррупция" со стороны Коломойского. Под ограничения также подпала семья предпринимателя – им запрещен въезд в США.

"В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях", – заявил глава Госдепа.

Он подчеркнул, что бизнесмен использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды.

Блинкен отметил, что, хоть нынешние ограничения вызваны действиями Коломойского в прошлом, нынешние его постоянные усилия "по подрыву демократических процессов и институтов на Украине" вызывают беспокойство.

Ранее Минторг США опубликовал список российских компаний, против которых вводятся санкции. Всего под санкциями оказались 13 организаций. В их числе Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG и другие.