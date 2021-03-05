МИД РФ пообещал опубликовать ответный стоп-лист на санкции США

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ведомство опубликует свой стоп-лист в качестве реакции на санкции США в отношении России. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.
"Учитывая, как они [США] себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", – заявила дипломат.
По словам Захаровой, для России ранее было характерно не привлекать целенаправленное внимание к ответным мерам на санкции Вашингтона. Представитель МИД также подчеркнула, что Россия не ждет чего-либо для введения ответных мер против США.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что США и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Британские власти, в частности, намерены обсудить ограничительные меры с союзниками в Европе.
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