В Кремле отреагировали на обвинения в адрес России по химоружию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения в адрес России по поводу наличия у страны химоружия. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что США и Великобритания намерены ввести новые санкции в отношении суверенного долга и бизнесменов РФ. Британские власти якобы также намерены добиться от России отчетов по использованию запрещенных химических веществ.
По словам Пескова, подобные сообщения в Кремле фиксируют, однако понимают, что пока это всего лишь заявления СМИ.
"Никаких данных, говорящих об этом, реальных данных, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы связанные, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия", – подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что РФ прорабатывает различные сценарии реагирования и намерена защищать интересы страны, граждан и бизнеса.
Накануне пресс-секретарь президента отметил, что высказывания руководства США о химическом оружии преследуют конкретную цель – сокрытие действий по сдерживанию РФ. Песков также назвал эту риторику безуспешной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: