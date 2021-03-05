В Кремле отреагировали на обвинения в адрес России по химоружию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения в адрес России по поводу наличия у страны химоружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания намерены ввести новые санкции в отношении суверенного долга и бизнесменов РФ. Британские власти якобы также намерены добиться от России отчетов по использованию запрещенных химических веществ.

По словам Пескова, подобные сообщения в Кремле фиксируют, однако понимают, что пока это всего лишь заявления СМИ.

"Никаких данных, говорящих об этом, реальных данных, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы связанные, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что РФ прорабатывает различные сценарии реагирования и намерена защищать интересы страны, граждан и бизнеса.

Накануне пресс-секретарь президента отметил, что высказывания руководства США о химическом оружии преследуют конкретную цель – сокрытие действий по сдерживанию РФ. Песков также назвал эту риторику безуспешной.

