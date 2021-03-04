В Кремле оценили заявления США по химоружию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания руководства США о химоружии нацелены на сокрытие политики по сдерживанию России.
Ранее в Госдепартаменте США выступили с утверждением, что основанием для введенных новых антироссийских санкций стало якобы применение Россией химического оружия против собственных граждан.
Представитель Кремля назвал эту риторику безуспешной.
"Подобные заявления, конечно, абсолютно лишены логики, они лишены оснований и, соответственно, являются не чем иным, как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России", – приводит слова Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь подчеркнул, что на сегодняшний день РФ выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия. Российская сторона, по словам Пескова, ждет того же от ряда зарубежных государств.
"Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции", – отметил Песков, указав на наличие подобного вооружения в США.
В конце января посол России в США Анатолий Антонов призвал Госдеп прекратить спекуляции на тему химоружия. Дипломат подчеркнул, что РФ неоднократно подвергалась "огульным обвинениям", однако реальных доказательств Кремлю никто не предоставил.
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