Посол РФ в США призвал Госдеп прекратить спекуляции на тему химоружия

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на обвинения со стороны Госдепа о продолжении реализации Москвой некой военно-химической программы, призвав Вашингтон прекратить подобные инсинуации. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Дипломат охарактеризовал такие заявления спекуляциями и отметил, что власти США прибегают к ним не в первый раз.
"Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами", – заявил Антонов.
Он подчеркнул, что Россия уже много раз призывала американскую сторону к диалогу и конструктивному обмену информацией, но каждый раз такие инициативы оставались без внимания. Антонов отметил, что Россия, в отличие от США, полностью ликвидировала все запасы отравлящих веществ.
"Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны", – сообщил посол.
Ранее Владимир Путин заявил, что в мире увеличивается количество региональных конфликтов, международные институты утрачивают свою силу, а глобальная система безопасности деградирует. Он отметил, что история XX века показала, чем могут обернуться противоречия между мировыми державами.
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