Система глобальной безопасности в мире деградирует – Путин

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В мире увеличивается количество региональных конфликтов, международные институты утрачивают свою силу, а глобальная система безопасности деградирует, считает Владимир Путин. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в режиме онлайн.

"Противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали. Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны", – прокомментировал Путин.

Ранее он назвал решение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 2026 года шагом в правильном направлении.

Путин отметил, что такая договоренность России и США чрезвычайно важна на фоне обозначенных им проблем.

Также глава государства отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике.