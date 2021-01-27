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В вопросе комплексного системного характера вызовов и потенциальных угроз президент РФ Владимир Путин сравнил нынешнюю мировую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. Об этом он сообщил на Давосском форуме.

"Я с уважением отношусь к мнению экспертов, которые сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. Многие могут с этим не согласиться, но определенная аналогия все-таки напрашивается по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз", – сказал глава государства.

Ранее президент РФ призвал оперативно принимать эффективные решения по экономике. Владимир Путин сказал, что факторы нестабильности экономического развития вызваны вынужденными ограничениями и нарушением глобальных торговых связей.