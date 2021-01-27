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Политика

14:34

Путин назвал основной задачей выход из бедности в России

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности. Об этом президент Российской Федерации сказал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам главы государства, больше миллиарда человек вышли из бедности за последние 40 лет. "По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы", – обратил внимание он.

Помимо того, Путин назвал социально-экономические проблемы ключевым вызовом для всего мира. "В этой связи подробнее остановлюсь на тех ключевых вызовах, которые, по моему мнению, стоят сейчас перед мировым сообществом", – уточнил российский лидер.

Ранее президент РФ призвал оперативно принимать эффективные решения по экономике. Владимир Путин сказал, что факторы нестабильности экономического развития вызваны вынужденными ограничениями и нарушением глобальных торговых связей.

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