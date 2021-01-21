Путин призвал снова обсудить проблему с ростом цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цены на продукты в России выросли больше инфляции, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент призвал кабмин снова обсудить эту проблему с учетом итогов января.

Глава государства подчеркнул, что инфляция по итогам года немного ускорилась, превысив целевой ориентир Центробанка, и составила 4,9%. По отдельным группам товаров цены выросли еще заметнее – на 6,7%, добавил он.

"И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов, конечно", – сказал Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что кабмин направит в регионы свыше 4,5 миллиарда рублей для сдерживания цен на хлеб и муку.

Он отметил, что в правительстве рассчитывают, что такая мера поможет производителям частично компенсировать затраты на закупку пшеницы, а хлебопекарным предприятиям – сократить издержки на реализацию продукции.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. Он подчеркнул, что в 2020 году в России может быть рекордный урожай, а стоимость хлеба и макарон продолжает расти.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.