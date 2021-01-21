В Кремле считают, что кабмин принял эффективные меры по стабилизации цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Меры, принятые правительством для стабилизации цен на продовольствие, оказались эффективными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, Кремль ведет постоянный мониторинг рынка, а компетентные ведомства оперативно реагируют на изменения его состояния.
Песков отметил, что меры по сдерживанию роста цен на сахар также показали свою эффективность, но ситуацию на рынке нельзя назвать статичной. Он напомнил, что на стоимость продуктов влияют многие факторы, в том числе сезонные колебания.
"Но главное, как говорил президент, избежать выхода амплитуды за пределы допустимого сезонного колебания международной конъюнктуры", – сказал Песков.
В декабре власти заявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в стране, среди которых заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.
В результате были установлены цены на сахар в размере 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 и 110 рублей соответственно.
В том случае, если возникнет напряжение с ценами, ФАС отреагирует и начнет проверку.
Правительство сможет устанавливать цены на продукты
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