Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. Документ опубликован на сайте кабмина.

Правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Одно из постановлений касается введения пошлины на экспорт пшеницы в размере 25 евро за тонну, срок действия – с 15 февраля до 30 июня будущего года.

Для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Как следует из документа, мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет. Расчет скорректируют с учетом инфляции.

Также премьер подписал постановление о заключении соглашений по ценам на сахар и подсолнечное масло.

Накануне стало известно, что благодаря мерам, предпринимаемыми правительством, Минсельхоз ожидает снижения цен производителей на сахар до 36 рублей за килограмм, на растительное масло – до 95 рублей за килограмм, а их розничная стоимость снизится до 46 и 110 рублей соответственно.

Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.

Кроме того, премьер-министр высказался об уровне динамики роста цен, на котором власти могут принимать меры по его сдерживанию. Мишустин высказался за закрепление этого показателя на уровне 10%. Соответствующее предложение ранее озвучил министр экономического развития Максим Решетников.