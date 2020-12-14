Розничные цены на сахар в РФ упадут до 46 рублей

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Благодаря мерам, предпринимаемыми правительством, Минсельхоз ожидает снижения цен производителей на сахар до 36 рублей за килограмм, на растительное масло – до 95 рублей за килограмм, а их розничная стоимость снизится до 46 и 110 рублей соответственно. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Ожидаем, что озвученные меры позволят обеспечить следующие показатели: цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле – до уровня 46 рублей за килограмм; розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за килограмм, цены производителей для отпуска в розницу должны составить 95 рублей с НДС", – передает слова Патрушева ТАСС.

Он также сообщил, что стоимость продовольственной пшеницы в центральной части России планируют снизить до 14 тысяч рублей за тонну без НДС, а к концу февраля 2021 года она должна упасть до 13 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.

Кроме того, глава правительства высказался об уровне динамики роста цен, на котором власти могут принимать меры по его сдерживанию. Мишустин высказался за закрепление этого показателя на уровне 10%. Соответствующее предложение ранее озвучил министр экономического развития Максим Решетников.