Розничные цены на сахар в РФ упадут до 46 рублей

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Благодаря мерам, предпринимаемыми правительством, Минсельхоз ожидает снижения цен производителей на сахар до 36 рублей за килограмм, на растительное масло – до 95 рублей за килограмм, а их розничная стоимость снизится до 46 и 110 рублей соответственно. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Ожидаем, что озвученные меры позволят обеспечить следующие показатели: цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле – до уровня 46 рублей за килограмм; розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за килограмм, цены производителей для отпуска в розницу должны составить 95 рублей с НДС", – передает слова Патрушева ТАСС.
Он также сообщил, что стоимость продовольственной пшеницы в центральной части России планируют снизить до 14 тысяч рублей за тонну без НДС, а к концу февраля 2021 года она должна упасть до 13 тысяч рублей.
Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.
Кроме того, глава правительства высказался об уровне динамики роста цен, на котором власти могут принимать меры по его сдерживанию. Мишустин высказался за закрепление этого показателя на уровне 10%. Соответствующее предложение ранее озвучил министр экономического развития Максим Решетников.
В России могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: