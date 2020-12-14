В правительстве рассказали о мерах по снижению цен на продукты в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Власти РФ предприняли меры по сдерживанию цен на ряд продуктов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
По его словам, правительству предложено установить планку в 10% на цены для социально значимых товаров, превышение которой даст право напрямую регулировать их.
"Ранее планка в 30% устанавливалась в 2008 году, когда этого было достаточно. Сейчас ситуация иная. Ее нужно существенно понижать. Мы предлагаем дать правительству право устанавливать эту планку в размере 10% колебаний за месяц без учета сезонных колебаний цен", – цитирует Решетникова РИА Новости.
Он также добавил, что готовится введение вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло, если не будет исполняться соглашение по ценам.
"Соответствующий проект будет представлен до конца дня в правительство", – отметил он во время совещания премьер-министра с вице-премьерами.
Кроме того, Минэкономразвития внесло в правительство проекты постановлений о введении квоты на экспорт зерновых и установлении экспортной пошлины как внутри квоты, так и вне ее с 15 февраля по 30 июня 2021 года.
Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.
Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Он поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.
В России могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло
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