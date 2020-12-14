РФ продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что в список стран, на которые распространяются ограничения, включили Великобританию.
"Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", – указано в документе.
В перечень стран, чья продукция запрещена, входят США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Великобритания указана отдельно, поскольку с 31 декабря официально покидает Евросоюз.
Запрет на импорт некоторых видов товаров в РФ действует с 2014 года как ответ на антироссийские санкции. Запрет коснулся мясных продуктов, рыбы и морепродуктов, а также сельскохозяйственной продукции.
Ранее сообщалось, что в России могут зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло. Совещания по данной теме проходят с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы.
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