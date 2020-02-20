На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

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Рыбаки на Аляске заявили о значительных потерях из-за российского продовольственного эмбарго. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Института маркетинга морепродуктов Аляски, до введения ограничений местные рыбаки экспортировали в Россию продукцию примерно на 40 миллионов долларов ежегодно. В нынешних условиях они лишились одного из крупнейших рынков сбыта.

Сообщается, что в США предпочитают закупать морепродукты в России, поскольку они дешевле, чем та же продукция, выловленная на Аляске. В период с 2013 по 2018 год российские поставщики продали продукции на 551 миллион долларов.

В октябре 2019 года экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР впервые подсчитали, что российские потребители из-за продуктовых запретов ежегодно теряют порядка 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года. В пересчете на каждого человека речь идет о 3 тысячах.

