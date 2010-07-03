Пять лет без хамона. Как российский бизнес зарабатывает на продуктовом эмбарго

Эксперты заявили, что производство собственных продуктов в России очень возросло

Ровно пят лет назад, 6 августа 2014 года, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США, Канады, Австралии и некоторых других стран, передает телеканал Москва 24. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

Эксперты говорят, что за счет этого производство собственных продуктов в стране возросло, но в то же время увеличилось использование всевозможных заменителей: от пальмового масла до сухого молока.

Три четверти продуктов на полках магазинов сделаны в России. Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Ирина Нагайцева рассказала, какие продукты замещены полностью или на 95%.

"Это почти все основные категории продуктов питания: хлеб, яйца, молоко, крупы, мясо. Например, по муке и по крупам доля отечественных продуктов превышает 99%", – отметила она.

Эксперты говорят, что только свинины в РФ теперь выращивают не 1,5, а 2,5 миллиона тонн в год. Но при этом растут и цены. Так, за пять лет килограмм курятины подорожал со 123 до 158 рублей, свинины – с 308 до 329. Больше всех прибавила трудоемкая в производстве говядина, она стала дороже на 43%.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин пояснил, что говядина растет по вполне естественным причинам.

"Это тот вид мяса, инвестиции в который в разы больше, чем в производство мяса птицы и даже свинины. Окупаемость не меньше 11–12 лет, естественно, это все должно отражаться в цене", – подчеркнул он.

Килограмм охлажденной рыбы за пять лет подорожал со 181 до 261 рубля, разделанной замороженной – со 189 до 302, лосося – с 489 до 908.

Директор по развитию сети по продаже морепродуктов Полина Кирова рассказала, что рыба закупается не в валюте, но рыбодобытчик всегда может продать ее за границу. "Поэтому, если он может продать ее за границу за большие деньги, чем он получает здесь, он смотрит в сторону этого предложения", – отметила она. Так эксперт объясняет рост цены на этот продукт.

Такая же ситуация и с другими продуктами. К примеру, до эмбарго в каком-нибудь ресторане в центре Москвы мраморная говядина была из США, а лосось – норвежский. Теперь же рыба и мясо отечественные, их качество не хуже, а вот закупочные цены могли бы быть ниже.

"Есть несколько российских компаний, которые поставляют мраморное мясо, но вопрос в том, что его не хватает сегодня рынку. Если бы было американское мясо, цена была на 10–20% ниже. Условно, то мясо, которое продается по три тысячи рублей за килограмм, стоило бы 2400 или 2300", – говорит владелец сети ресторанов Сергей Миронов.

Среди проигравших от эмбарго – торговые сети. Отказ от импортных продуктов сократил ассортимент, а, значит, и прибыль. При этом главные пострадавшие – клиенты торговых сетей. Покупатели потеряли дважды: от снижения качества и от повышения цен.

Потеряли от эмбарго и зарубежные производители. По данным РИА Новости, испанские производители сельскохозяйственной продукции, особенно косточковых фруктов, не смогли за пять лет найти альтернативные рынки.

Фермер Лоренсо Рамос до введения продэмбарго поставлял в Россию сливу. По его словам, сейчас как раз урожай, а плоды гниют на деревьях. "Мы попробовали переориентироваться на Африку, но из-за экономических проблем там закрепиться не получилось", – поделился он.

Больше всего пострадали производители фруктов, растущих на деревьях, потому что в этом секторе при производстве нельзя не сеять семена или сеять в меньшем количестве. Выйти же на новые рынки им сложно, поскольку, например, США, Канада, Китай или Япония расположены далеко, а продукция скоропортящаяся.

Ответственный за сектор фруктов и овощей Объединения сельскохозяйственных и животноводческих организаций (COAG) Андрес Гонгора говорит, что перед испанскими производителями фруктов сейчас стоит задача закрепить за собой позиции на европейском рынке, добиться контроля за поставками из других стран – Турции, Израиля, Марокко.

При этом он не исключает, что часть испанской продукции до сих пор поставляется в Россию через третьи страны – Белоруссию и Марокко. Гонгора называет санкции "несправедливыми", поскольку, по его словам, они связаны с политикой, а не с санитарными нормами, качеством или повреждениями насекомыми. По его мнению, ЕС не смог с самого начала "применить механизмы, чтобы защитить производителей", а предпринятые меры не были достаточными, и огромный объем продукции после введения эмбарго был уничтожен.

Недоволен политикой Евросоюза и Лоренсо Рамос. Он считает, что последствия эмбарго очень негативные: санкции продлеваются ежегодно, и есть определенные сектора, которые все больше ощущают на себе последствия.

26 июня российское правительство продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции ЕС. Ограничения будут действовать до конца 2020 года.

24 июня их продлил Владимир Путин. Президент также разрешил транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров. Это станет возможно, если их отследят с помощью системы контроля на основе ГЛОНАСС. Кроме того, теперь подсанкционные товары могут ввозить физлица для личного пользования.

Первоначальный указ глава государства подписал в августе 2014 года. Документ запрещал импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против РФ из-за ситуации с Крымом. Это страны ЕС, США, Канада, Австралия и Норвегия.

Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Поскольку западные санкции сохранялись, Россия тоже продлевала ограничения. Москва подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, а экономические санкции считает контрпродуктивными.

