Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года

Владимир Путин продлил ограничительные меры до 31 декабря 2020 года в отношении стран, которые ввели санкции против РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент также поменял нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года. Разрешены транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров при условии, что их можно будет отследить с помощью системы контроля на основе ГЛОНАСС. Такие грузы должны быть запломбированы, а водителям необходимо иметь учетные талоны. Кроме того, теперь подсанкционные товары могут ввозить физлица для личного пользования.
В 2014 году из-за ситуации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Австралия, Япония, Швейцария, Новая Зеландия, Исландия начали вводить санкции в отношении России. В ответ глава государства подписал указ о специальных экономических мерах. В РФ запретили импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.
В 2015 году ЕС продлил санкции в отношении России, на что Путин тоже продлил действие эмбарго еще на год. Затем это делалось дважды. Москва отмечает, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, а экономические санкции считает контрпродуктивными.
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