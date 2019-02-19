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07:38

Минэкономразвития оценило ущерб от антироссийских санкций

экономика

07:38

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Фото: depositphotos/zoomteam

В Минэкономразвития подсчитали ущерб, который Россия понесла от введения экономических ограничительных мер со стороны других стран, передает РИА Новости.

По данным ведомства, за 2018 год 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер. При этом предполагаемые экономические потери от них составили 6,3 миллиарда долларов США.

Рекордное количество ограничений ввел Евросоюз. В этот же список вошли Украина, Индия, Белоруссия, Турция, США, Австралия, Таиланд, Вьетнам и Бразилия.

По данным министерства, наибольший ущерб нанесен ограничительными мерами со стороны европейских стран (около 2,4 миллиарда долларов). На втором месте санкции со стороны США (около 1,1 миллиарда), на третьем – со стороны Украины (775 миллионов).

Отмечается, что такие отрасли экономики, как металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность, пострадали от ограничений больше всего.

Страны Евросоюза ввели санкции против России в 2014 году на фоне конфликта на Украине. После ограничительных меры по ряду причин несколько раз продлевались.

Москва ответила на санкции продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение. Россия подчеркивает, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, а введение экономических санкций считает контрпродуктивным.

Между тем Евросоюз и США готовят новые санкции в отношении России. На этот раз в ответ на задержание украинских моряков в керченском проливе в ноябре 2018 года.

экономика

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