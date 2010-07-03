Экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций

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Более 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года ежегодно теряют российские потребители из-за продуктового эмбарго, которое правительство ввело летом 2014 года в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.
Аналитики сравнили изменение потребления, выпуска и цен на попавшие под запрет продукты в 2018 году по сравнению с 2013 годом. Выяснилось, что за пять лет эмбарго потребители каждый год теряют 530 миллиардов рублей в ценах 2013 года. Выгоду от импортозамещения специалисты оценили в 75 миллиардов рублей в год.
Итоговые потери составляют 445 миллиардов рублей в год, или около 3 тысяч рублей в перерасчете на одного человека. Это составляет 4,8% от минимальной продовольственный корзины.
К однозначному успеху импортозамещения эксперты отнесли свинину, птицу и помидоры. В минувшем году цены на них опустились ниже уровня 2013 года, а потребление, напротив, только выросло.
В исследовании отмечается, что 84% потерь, которые несут потребители, ежегодно перераспределяются в пользу отечественных производителей. Чистые потери для российской экономики составили 13%. Еще 3% уходят к новым зарубежным поставщикам.
Ранее Минсельхоз допустил использование в благотворительных целях качественных продуктов. В ведомстве добавили, что в действующем законодательстве не прописано уничтожение пригодных продуктов.
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