Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго

Ровно пять лет назад, 6 августа, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других государств в ответ на антироссийские санкции. С этого момента в страну запретили ввозить ряд импортных продуктов, в том числе сыр, колбасы, рыбу, овощи и фрукты. Запрет на поставки действует до конца 2020 года. Рассказываем об итогах пятилетки продэмбарго и о том, как изменились цены на продукты за это время.

Активное импортозамещение

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По данным Минсельхоза, за последние пять лет Россия смогла серьезно снизить импорт продовольствия – с 43 миллиардов долларов в 2013 году до 29 миллиардов в 2018 году. По итогом прошедшего года в стране было произведено 99 процентов необходимого для себя зерна, 95 процентов сахара, 81 процент растительного масла, мяса и мясных продуктов – 92 процента. Это значительно выше пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности.

Доктрина продовольственной безопасности РФ была подписана президентом Дмитрием Медведевым в январе 2010 года. Целью доктрины является обеспечение населения безопасными продуктами питания, их стабильное производство и создание необходимых резервов. Согласно доктрине, Россия должна обеспечивать за счет собственного производства определенную долю внутренних потребностей в продовольственной продукции.

РФ была подписана президентом Дмитрием Медведевым в январе 2010 года. Целью доктрины является обеспечение населения безопасными продуктами питания, их стабильное производство и создание необходимых резервов. Согласно доктрине, Россия должна обеспечивать за счет собственного производства определенную долю внутренних потребностей в продовольственной продукции.

Чуть меньше необходимых показателей выращивают картофеля (94 процента), производят молока и соли. Однако ожидается, что наблюдающийся в молочной отрасли подъем позволит исправить ситуацию в течение ближайших семи–восьми лет.

Существенных успехов за время действия эмбарго добились производители мясной продукции. По сравнению с 2013 годом в 2018 году в России вырастили на 60 процентов больше свиней – произвели более четырех миллионов тонн свинины. Производство птицы за тот же период выросло до шести миллионов тонн.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Продовольственное эмбарго С 2014 года в России запретили импорт некоторых видов продовольствия из ЕС, США, Канады, Австралии и других государств в ответ на антироссийские санкции со стороны этих стран. Под эмбарго в том числе попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей. Однако список санкционной продукции касается только компаний-импортеров. Например, для личного пользования иностранный сыр или хамон в определенном количестве

С 2014 года в России запретили импорт некоторых видов продовольствия из ЕС, США, Канады, Австралии и других государств в ответ на антироссийские санкции со стороны этих стран. Под эмбарго в том числе попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей. Однако список санкционной продукции касается только компаний-импортеров. Например, для личного пользования иностранный сыр или хамон в определенном количестве привозить не запретили.

При этом за прошедшие пять лет цены на продукты тоже изменились. Согласно данным Росстата, по сравнению с концом июля 2014-го в том же месяце текущего года одними из самых подорожавших стали сливочное масло – на 71 процент, рыба – на 64 процента, яблоки – на 61 процент, сыры – на 54 процента.

Сливочное масло за килограмм: июль 2014 года – 340 рублей, июль 2019-го – 583 рубля;

рыба за килограмм: июль 2014 года – 99 рублей, июль 2019-го – 163 рубля;

яблоки за килограмм: июль 2014 года – 68 рублей, июль 2019-го – 110 рублей;

сыры за килограмм: июль 2014 года – 342 рубля, июль 2019-го – 528 рублей.

Также значительно подорожала говядина – на 33 процента, баранина – на 41 процент, гречка – на 40 процентов, хлеб – 42 процента, колбасы – на 38 процентов, мука – на 33 процента, огурцы и помидоры – на 31 и 37 процентов соответственно, капуста – на 35 процентов и пастеризованное молоко – на 34 процента.

Одни из самых незначительных изменений в ценах произошли с картофелем – 16 процентов, курицей – также 16 процентов, яйцами – 12 процентов и свининой – на семь процентов.

Картофель за килограмм: июль 2014 года – 30 рублей, июль 2019-го – 35 рублей;

курица за килограмм: июль 2014 года – 124 рубля, июль 2019-го – 145 рублей;

яйца (десяток): июль 2014 года – 47 рублей, июль 2019-го – 53 рубля;

свинина за килограмм: июль 2014 года – 256 рублей, июль 2019-го – 274 рубля.

Итоги пятилетки

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

В то же время с августа 2015 года вступил в силу указ об уничтожении изъятой запрещенной продукции. Россельхознадзор за это время выявил и уничтожил более 32 тысяч тонн такой продукции. А Федеральная таможенная служба (ФТС) за четыре года не допустила провоз на территорию страны более 21 тысячи тонн продуктов, которые впоследствии были также уничтожены.

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 прокомментировал итоги пятилетнего эмбарго. По его словам, оно действительно внесло положительный вклад в развитие отечественного производства.

"Нам удалось провести импортозамещение по многим продовольственным товарам и обеспечить продовольственную безопасность. В первую очередь по свинине и по мясу птицы, а также частично по говядине. По некоторым мы достигли локализации более 90 процентов", – пояснил он.

При этом он отметил, что российские производители в условиях продовольственного эмбарго лишились конкуренции, что повлияло на качество производимого товара.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ В частности, по сырам, молоку, маслу – из-за недостатка конкуренции снизилось качество продукции, а цены не упали.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В свою очередь, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил телеканалу Москва 24, что цены на говядину растут естественным образом.

"Это тот вид мяса, инвестиции в который в разы больше, чем в производство мяса птицы и даже свинины. Окупаемость не меньше 11–12 лет, естественно, это все должно отражаться в цене", – подчеркнул он.

При этом от эмбарго пострадали и зарубежные производители. Так, например, испанские фермеры рассказали о появившихся трудностях в новых санкционных реалиях. В частности, генеральный секретарь Союза мелких производителей сельскохозяйственной продукции и животноводов Испании (UPA) Лоренсо Рамос до введения продэмбарго поставлял в Россию сливу. По его словам, сейчас как раз урожай, а плоды гниют на деревьях. "Мы попробовали переориентироваться на Африку, но из-за экономических проблем там закрепиться не получилось", – поделился он.