Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго

Ровно пять лет назад, 6 августа, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других государств в ответ на антироссийские санкции. С этого момента в страну запретили ввозить ряд импортных продуктов, в том числе сыр, колбасы, рыбу, овощи и фрукты. Запрет на поставки действует до конца 2020 года. Рассказываем об итогах пятилетки продэмбарго и о том, как изменились цены на продукты за это время.
Активное импортозамещение
По данным Минсельхоза, за последние пять лет Россия смогла серьезно снизить импорт продовольствия – с 43 миллиардов долларов в 2013 году до 29 миллиардов в 2018 году. По итогом прошедшего года в стране было произведено 99 процентов необходимого для себя зерна, 95 процентов сахара, 81 процент растительного масла, мяса и мясных продуктов – 92 процента. Это значительно выше пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности.
Чуть меньше необходимых показателей выращивают картофеля (94 процента), производят молока и соли. Однако ожидается, что наблюдающийся в молочной отрасли подъем позволит исправить ситуацию в течение ближайших семи–восьми лет.
Существенных успехов за время действия эмбарго добились производители мясной продукции. По сравнению с 2013 годом в 2018 году в России вырастили на 60 процентов больше свиней – произвели более четырех миллионов тонн свинины. Производство птицы за тот же период выросло до шести миллионов тонн.
Продовольственное эмбаргоС 2014 года в России запретили импорт некоторых видов продовольствия из ЕС, США, Канады, Австралии и других государств в ответ на антироссийские санкции со стороны этих стран. Под эмбарго в том числе попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей. Однако список санкционной продукции касается только компаний-импортеров. Например, для личного пользования иностранный сыр или хамон в определенном количестве привозить не запретили.
При этом за прошедшие пять лет цены на продукты тоже изменились. Согласно данным Росстата, по сравнению с концом июля 2014-го в том же месяце текущего года одними из самых подорожавших стали сливочное масло – на 71 процент, рыба – на 64 процента, яблоки – на 61 процент, сыры – на 54 процента.
- Сливочное масло за килограмм: июль 2014 года – 340 рублей, июль 2019-го – 583 рубля;
- рыба за килограмм: июль 2014 года – 99 рублей, июль 2019-го – 163 рубля;
- яблоки за килограмм: июль 2014 года – 68 рублей, июль 2019-го – 110 рублей;
- сыры за килограмм: июль 2014 года – 342 рубля, июль 2019-го – 528 рублей.
Также значительно подорожала говядина – на 33 процента, баранина – на 41 процент, гречка – на 40 процентов, хлеб – 42 процента, колбасы – на 38 процентов, мука – на 33 процента, огурцы и помидоры – на 31 и 37 процентов соответственно, капуста – на 35 процентов и пастеризованное молоко – на 34 процента.
Одни из самых незначительных изменений в ценах произошли с картофелем – 16 процентов, курицей – также 16 процентов, яйцами – 12 процентов и свининой – на семь процентов.
- Картофель за килограмм: июль 2014 года – 30 рублей, июль 2019-го – 35 рублей;
- курица за килограмм: июль 2014 года – 124 рубля, июль 2019-го – 145 рублей;
- яйца (десяток): июль 2014 года – 47 рублей, июль 2019-го – 53 рубля;
- свинина за килограмм: июль 2014 года – 256 рублей, июль 2019-го – 274 рубля.
В то же время с августа 2015 года вступил в силу указ об уничтожении изъятой запрещенной продукции. Россельхознадзор за это время выявил и уничтожил более 32 тысяч тонн такой продукции. А Федеральная таможенная служба (ФТС) за четыре года не допустила провоз на территорию страны более 21 тысячи тонн продуктов, которые впоследствии были также уничтожены.
Итоги пятилетки
Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 прокомментировал итоги пятилетнего эмбарго. По его словам, оно действительно внесло положительный вклад в развитие отечественного производства.
"Нам удалось провести импортозамещение по многим продовольственным товарам и обеспечить продовольственную безопасность. В первую очередь по свинине и по мясу птицы, а также частично по говядине. По некоторым мы достигли локализации более 90 процентов", – пояснил он.
При этом он отметил, что российские производители в условиях продовольственного эмбарго лишились конкуренции, что повлияло на качество производимого товара.
В свою очередь, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил телеканалу Москва 24, что цены на говядину растут естественным образом.
"Это тот вид мяса, инвестиции в который в разы больше, чем в производство мяса птицы и даже свинины. Окупаемость не меньше 11–12 лет, естественно, это все должно отражаться в цене", – подчеркнул он.
При этом от эмбарго пострадали и зарубежные производители. Так, например, испанские фермеры рассказали о появившихся трудностях в новых санкционных реалиях. В частности, генеральный секретарь Союза мелких производителей сельскохозяйственной продукции и животноводов Испании (UPA) Лоренсо Рамос до введения продэмбарго поставлял в Россию сливу. По его словам, сейчас как раз урожай, а плоды гниют на деревьях. "Мы попробовали переориентироваться на Африку, но из-за экономических проблем там закрепиться не получилось", – поделился он.