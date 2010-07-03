Минсельхоз допустил передачу продуктов на благотворительность

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минсельхоз России считает возможным использование в благотворительных целях качественных продуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Минсельхоз России считает возможным использовать продовольственные товары, соответствующие ветеринарным и фитосанитарным требованиям (например, продукты с неистекшим сроком годности, которые снимаются с реализации в магазинах), в благотворительных целях в рамках соответствующего федерального закона", – сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в действующем законодательстве не прописано уничтожение пригодных продуктов. В федеральном законе "О качестве и безопасности пищевых продуктов" говорится об уничтожении некачественных, опасных для здоровья человека и без товарных документов продуктов.
В июне вице-премьер Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу. Он отметил, что "это требует обсуждения". Так Гордеев прокомментировал идею Роспотребнадзора о запрете на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, которую поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
За последние годы было уничтожено свыше 30 тысяч тонн запрещенной продукции. Преимущественно были фрукты, овощи, животноводческие и молочные товары. Ранее общественники просили отдавать все это, но их не поддержали.
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