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15:52

Кремль прокомментировал идею об отказе от уничтожения санкционных продуктов

экономика политика власть

15:52

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Инициативы по использованию изъятых санкционных продуктов вместо их уничтожения пока находятся на уровне экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Важно, чтобы санкционные продукты оставались таковыми, подчеркнул он. Нельзя превращать их в поле деятельности для злоупотреблений, считает представитель Кремля.

"И как администрировать это – в этом вопрос. Именно поэтому происходит их уничтожение, а не использование в каких-то других целях", – цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу. Он отметил, что "это требует обсуждения". Так Гордеев прокомментировал идею Роспотребнадзора о запрете на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, которую поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

За последние годы было уничтожено свыше 30 тысяч тонн запрещенной продукции. Преимущественно были фрукты, овощи, животноводческие и молочные товары. Ранее общественники просили отдавать все это, но их не поддержали.

Россельхознадзор по-прежнему против. В службе объясняют, что нет конкретного алгоритма действий по отношению к этой продукции нет. Более того, есть риск для здоровья: происхождение продуктов неизвестно.

В 2014 году Россия запретила импорт из США, Норвегии, Австралии, Канада и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. С 2015 года продукты, на которые распространяются ограничения, уничтожаются.

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