Германия потеряла миллиарды долларов из-за антироссийских санкций

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Немецкие производители потеряли более 100 миллиардов долларов за шесть лет действия антироссийских санкций в Европе. Об этом сообщает газета "Известия".

Европейский союз ввел санкции против России в 2014 году. С того момента экономика Германии потеряла более 100 миллиардов долларов. Член комитета бундестага ФРГ по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт отметил, что его фракция настаивает на разработке механизма компенсаций для малого и среднего бизнеса страны.

"В частности, речь идет об отмене ограничений, пересмотре отношений с Россией и компенсациях организациям", – объяснил Гердт.

Однако фракция Гердта находится в оппозиции правящему режиму, поэтому его предложение, скорее всего, не будет принято. Тем не менее, он признался, что парламент уже рассмотрел инициативу во втором чтении.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с 2014 года торговля между Россией и Германией сократилась почти вдвое, хотя с 2017 года страны начали постепенно наращивать товарооборот.

К концу текущего года Россия и ЕС потеряли в общей сложности около 400 миллиардов долларов. При этом если в начале периода действия санкций основной ущерб пришелся на Россию, то теперь от ограничений в основном страдают страны Евросоюза.

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Это объясняется переходом нашей страны на курс импортозамещения, а также выходом на рынок других стран – Китая, Индии, Турции. Также на экономику ЕС влияет продовольственное эмбарго, которое Москва ввела в ответ на санкции шесть лет назад.

Хотя вопрос об отмене экономических ограничений в Европарламенте не стоит на повестке дня, идея уже неоднократно была озвучена. Французский депутат в комитете ЕП по международным делам от партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани рассказал, что парламентарии могут прийти к обсуждению этого вопроса до конца 2019 года.

Европейский союз ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и ситуации в Крыму. Москва ответила продовольственным эмбарго и взяла курс на импортозамещение.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что заинтересованность инвесторов из других стран не упала после введения антироссийских ограничений. По словам премьера, за последние пять лет объем иностранных вложений вырос примерно на 50%.