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Россия несет только чуть больше половины убытков от санкций со стороны запада, остальное приходится на страны, которые ввели эти ограничительные меры.

Об этом говорят результаты исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые опубликовала немецкая газета Handelsblatt.

Специалисты утверждают, что ежемесячные торговые потери от санкций составляют четыре миллиарда долларов. Как пишет издание, ученые делают "поразительный вывод", что 45% ущерба ложится на плечи "санкционирующих стран", причем 92% убытков приходится на Евросоюз.

Отмечается, что 38% или 667 миллионов долларов в месяц теряет Германия. Также большие потери понесли французские компании.

Европа, США и Канада ввели экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширили их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений.

Санкции неоднократно продлевались. Москва, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.

