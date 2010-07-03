В РАН предрекли частичную отмену антироссийских санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Негативное влияние антироссийских санкций на экономику Европы подтвердил ИА "НСН" главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец. Он не исключил, что санкции могут частично отменить уже в следующем году.
По словам эксперта, "все говорят о том, что экономика Европы в целом, разных европейских стран, Германии прежде всего потеряла больше, чем представлялся потенциальный ущерб от санкций для России". Хейфец напомнил, что в европейских странах сейчас сильны позиции противников санкций.
Сотрудник РАН отметил, что многие предприниматели выступают за их отмену. По мнению специалистов, санкции – неэффективная мера, так как они "фактически не достигли своей цели и причиняют больше вреда предпринимателям, а, соответственно, населению".
Хейфец высказал предположение, что частичная отмена антироссийских санкций возможна уже в 2020 году, предпосылки к этому есть. При этом надеяться на полную их отмену в ближайшем будущем не стоит. Во всяком случае, пока не будет подвижек к разрешению тем, из-за которых их ввели.
14 октября Евросоюз на год продлил антироссийские санкции из-за инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери. Уточняется, что в санкционный список включены пять человек, связанных с сирийским режимом, а также четверо якобы причастных к инциденту в Солсбери и одна организация – Центр научных исследований в Сирии. Их активы заморожены, действует запрет на въезд данных лиц в ЕС. При этом ученые из Линнаньского университета в Гонконге и Кильского института мировой экономики пришли к выводу, что 45% ущерба от ограничительных мер в отношении России ложится на плечи самих "санкционирующих стран".
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