Парламент Грузии примет законопроект об иноагентах 14 мая

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Парламент Грузии на заседании, которое пройдет 14 мая, примет закон об иноагентах. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, парламент Грузии примет соответствующее решение 14 мая исходя из воли большинства местных граждан.

"Закон об иноагентах сыграет важнейшую роль в завершении так называемой поляризации, навязанной извне", – объяснил Кобахидзе.

13 мая законопроект об иноагентах одобрили в третьем чтении на заседании юридического комитета парламента Грузии. Юридический комитет подписал документ за две минуты, уточнила депутат Екатерина Херхеулидзе.

Из-за этого проекта в Тбилиси проходят протесты.

