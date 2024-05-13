Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах

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Законопроект об иноагентах одобрили в третьем чтении на заседании юридического комитета парламента Грузии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на депутата Екатерину Херхеулидзе.

"Заседание комитета началось в 09:00 (08:00 по Москве) и завершилось ровно через две минуты. Нам, оппозиционерам, ограничили вход. Юридический комитет подписал документ за две минуты", – рассказала политик.

Из-за закона об иноагентах в Тбилиси проходят протесты. 13 мая стало известно, что полиция задержала 20 человек, в том числе одного россиянина и двух американцев.

До этого МВД Грузии сообщило о семи полицейских, пострадавших в результате беспорядков. По информации ведомства, одному из правоохранителей уже сделали операцию.

