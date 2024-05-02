МВД Грузии сообщило о семи пострадавших полицейских за два дня протестов

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В Тбилиси в ходе акции протеста митингующих у парламента Грузии 30 апреля и 1 мая пострадали семь сотрудников полиции. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

По информации ведомства, одному из правоохранителей уже сделали операцию.

В парламенте Грузии объявили красный уровень безопасности из-за попыток протестующих ворваться в здание. По данным Минздрава Грузии, не менее восьми человек пострадали во время митинга в ночь на 2 мая.

Из-за закона об иноагентах в Тбилиси уже несколько дней проходят протесты. Одна из акций состоялась 30 апреля. Сотрудники полиции для разгона демонстрантов применили перцовый газ и водомет. В общей сложности полицейские задержали 63 человека.

