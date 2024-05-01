Парламент Грузии проголосовал за законопроект об иноагентах во втором чтении

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Грузинский парламент на пленарном заседании большинством голосов принял законопроект об иноагентах во втором чтении. Прямой эфир был доступен на сайте законодательного органа.

Подводя итоги голосования, спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что 83 человека выступили в поддержку законопроекта, а 23 – против.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сказал, что правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" хочет принять данный закон. Он подчеркнул, что третье чтение может состояться через 14 дней. В случае принятия законопроекта начнется процедура преодоления вето президента Саломе Зурабишвили.

Также из-за закона об иноагентах в Тбилиси проходят протесты. Одна из акций прошла 30 апреля. Полицейские для разгона митингующих использовали перцовый раз и водомет. Всего правоохранители задержали 63 человека.