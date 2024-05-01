Премьер-министр Грузии Кобахидзе: правящая партия намерена принять закон об иноагентах

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Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" планирует принять закон об иностранных агентах во всех трех чтениях, несмотря на протесты. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции.

"Мы, конечно же, примем этот закон (об иноагентах. – Прим. ред.), будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма", – цитирует его ТАСС.

Он отметил, что принять законопроект в третьем чтении могут через две недели. После этого через месяц начнется процедура преодоления вето президента Саломе Зурабишвили, подчеркнул Кобахидзе.

Ранее в Тбилиси прошла очередная акция протеста против закона об иноагентах. Для разгона митингующих полицейские использовали перцовый газ и водомет.

Также стало известно, что шесть правоохранителей получили травмы при разгоне демонстрантов. Всего сотрудники правопорядка задержали 63 человека.

В середине апреля парламент страны одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах. Документ предполагает, что иностранными агентами должны признать организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.