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Новости

Новости

30 апреля, 23:30

В мире

Новости мира: протесты против закона об иноагентах продолжаются в Тбилиси

Новости мира: протесты против закона об иноагентах продолжаются в Тбилиси

Новости мира: митинг против закона об иноагентах перерос в стычки с полицией в Тбилиси

Новости мира: в США студенты захватили кампус вуза в рамках акции поддержки Палестины

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Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Тбилиси

Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Грузии

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В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах. Митингующие снова собрались у здания парламента и заблокировали входы. Акция переросла в стычку с полицией и спецназом. Силовики несколько раз применили перцовый спрей против людей.

Закон об иноагентах в Грузии пока прошел только первое чтение. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его во втором чтении. При этом в столице не прекращаются уличные акции противников и сторонников этого закона.

В США проходят студенческие акции в поддержку Палестины. В Нью-Йорке в Колумбийском университете группа протестующих в масках захватила кампус на Манхэттене. Молодые люди забаррикадировались в здании, разбив окна и разгромив все внутри. При этом полиции рядом замечено не было. А спикер палаты представителей конгресса республиканец Майк Джонсон заявил о возможности привлечь бойцов нацгвардии для разгона студенческой демонстрации.

В Пуэрто-Рико после сильных ливней началось наводнение. Улицы в некоторых городах стали похожи на реки, многие жилые дома затоплены. Ущерб от удара стихии еще предстоит оценить. О количестве пострадавших пока не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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