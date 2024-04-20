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Новости

20 апреля, 17:30

Происшествия

Новости мира: сильный ураган снес минарет мечети в Турции

Новости мира: сильный ураган снес минарет мечети в Турции

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В Турции сильный ураган обрушился на город Чанкыры. Порывы ветра снесли один из двух минаретов мечети. Сооружение упало на проезжую часть, за которой находятся жилые дома. Несколько машин успели проехать по трассе за несколько секунд до обрушения.

В Казахстане зафиксировали самый сильный весенний паводок за последние 80 лет. В пунктах эвакуации находятся почти девять тысяч человек. Пострадали в том числе территории в районе Петропавловска.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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