Подозреваемого в убийстве мотоциклиста из Люблино задержали и доставили на допрос в Москву

Подозреваемый в убийстве мотоциклиста из Люблино задержан и доставлен на допрос в Москву вместе с двумя братьями – соучастниками преступления. Их задержали в Ростовской области, более суток они скрывались от полицейских.

Убийство произошло, когда москвич сделал замечание водителю, который припарковался на тротуаре у подъезда. В ответ он получил удар ножом в живот. Ранение оказалось смертельным. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.