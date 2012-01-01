Вильфанд рассказал, что после штормового ветра в Москву вернется 20-градусное тепло

Южный циклон "Гори" обрушился на Центральную России. Из-за сильного ветра в столичном регионе в пятницу, 19 апреля, действует желтый уровень погодной опасности. На фоне буйства стихии для посетителей временно закрыли все московские парки, зоопарк и колесо обозрения "Солнце Москвы". Рассказываем подробности, а также как долго продлится непогода.
Штормовой ветер
Непогода накрыла столицу еще с четверга, 18 апреля. В городе начался дождь, который продолжился и ночью в пятницу. Из-за неблагоприятных явлений коммунальные службы Москвы перешили на работу в режиме повышенной готовности. На дежурстве находятся 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В отдельных районах Москвы за день 18 апреля и в ночь на 19-е число пролилось до 15 миллиметров осадков. В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что такой показатель составляет практически 35% месячной нормы.
Отмечается, что порывы ветра в пятницу могут достигать 23 метров в секунду. "Сильный ветер сохранится до конца дня. Зафиксированы порывы ветра до 19 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", – уточнили в ведомстве.
Из-за сильного ветра Гидрометцентр России объявил в столичном регионе 19 апреля желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 пятницы. На фоне буйства стихии московские власти попросили кафе и рестораны закрыть для посетителей летние веранды. Кроме того, гостей временно перестали пускать в городские парки и зоопарк. Об их открытии пообещали дополнительно сообщить. Также на время непогоды приостановило работу колесо обозрения "Солнце Москвы". На усиленный режим перешла Московская железная дорога (МЖД).
"Заметное повышение температуры"
Несмотря на ненастное окончание недели, характер погоды в столице изменится уже в предстоящие выходные, 20 и 21 апреля. В городе все еще будет ветрено, однако вместе с тем выглянет солнце, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, ветер с порывами до 17 метров в секунду будет наблюдаться в Москве в воскресенье, а также в понедельник. При этом в начале следующей недели еще сильнее потеплеет. Ночью 22 апреля температура воздуха составит 11...13. В дневные часы столбики термометров покажут 19...21 градус. "Небольшой кратковременный дождь, повышение температуры заметное", – обратил внимание метеоролог.
Однако такое потепление будет "мнимым". Во вторник характер погоды в Москве снова изменится. "В ночь на вторник будет 4...9, днем – около 15, а дальше из-за перемещения циклона на север в ночь на среду температура понизится. Ночью прогнозируется 1...6, а дневные – 8...13, местами небольшой дождь. В четверг аналогичная погода и небольшие осадки", – пояснил Вильфанд.
К концу предстоящей недели температура в городе снова немного повысится. В ночные часы ожидается порядка 5...6 градусов. Днем воздух прогреется до 16 градусов.