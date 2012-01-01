Вильфанд рассказал, что после штормового ветра в Москву вернется 20-градусное тепло

Южный циклон "Гори" обрушился на Центральную России. Из-за сильного ветра в столичном регионе в пятницу, 19 апреля, действует желтый уровень погодной опасности. На фоне буйства стихии для посетителей временно закрыли все московские парки, зоопарк и колесо обозрения "Солнце Москвы". Рассказываем подробности, а также как долго продлится непогода.



Штормовой ветер

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Непогода накрыла столицу еще с четверга, 18 апреля. В городе начался дождь, который продолжился и ночью в пятницу. Из-за неблагоприятных явлений коммунальные службы Москвы перешили на работу в режиме повышенной готовности. На дежурстве находятся 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В отдельных районах Москвы за день 18 апреля и в ночь на 19-е число пролилось до 15 миллиметров осадков. В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что такой показатель составляет практически 35% месячной нормы.





Госкорпорация "Роскосмос" поделилась в своем телеграм-канале инфракрасным и мультиспектральным космическими снимками сильного шторма, который обрушился на центральную часть России. Отмечается, что речь идет про балканский вихрь "Гори". Траектория его движения – от Средиземного моря через Балканы и Черное море. По словам синоптиков, такие южные циклоны обычно и становятся причиной опасного ветра и мощных дождей.

Отмечается, что порывы ветра в пятницу могут достигать 23 метров в секунду. "Сильный ветер сохранится до конца дня. Зафиксированы порывы ветра до 19 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", – уточнили в ведомстве.





из сообщения в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Из-за сильного ветра Гидрометцентр России объявил в столичном регионе 19 апреля желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 пятницы. На фоне буйства стихии московские власти попросили кафе и рестораны закрыть для посетителей летние веранды. Кроме того, гостей временно перестали пускать в городские парки и зоопарк. Об их открытии пообещали дополнительно сообщить. Также на время непогоды приостановило работу колесо обозрения "Солнце Москвы". На усиленный режим перешла Московская железная дорога (МЖД).



"Заметное повышение температуры"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несмотря на ненастное окончание недели, характер погоды в столице изменится уже в предстоящие выходные, 20 и 21 апреля. В городе все еще будет ветрено, однако вместе с тем выглянет солнце, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России В ночь на субботу – понижение температуры до 2...4 в Москве, по области – до 0 и осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем будет солнышко, 11...13, но ветер с порывами до 13 метров в секунду, осадки незначительные. В ночь на воскресенье – облачно с прояснениями, без осадков, температура – от 0 до 5, а днем много прояснений и повышение температуры до 15...17 градусов.

По словам синоптика, ветер с порывами до 17 метров в секунду будет наблюдаться в Москве в воскресенье, а также в понедельник. При этом в начале следующей недели еще сильнее потеплеет. Ночью 22 апреля температура воздуха составит 11...13. В дневные часы столбики термометров покажут 19...21 градус. "Небольшой кратковременный дождь, повышение температуры заметное", – обратил внимание метеоролог.

Однако такое потепление будет "мнимым". Во вторник характер погоды в Москве снова изменится. "В ночь на вторник будет 4...9, днем – около 15, а дальше из-за перемещения циклона на север в ночь на среду температура понизится. Ночью прогнозируется 1...6, а дневные – 8...13, местами небольшой дождь. В четверг аналогичная погода и небольшие осадки", – пояснил Вильфанд.

К концу предстоящей недели температура в городе снова немного повысится. В ночные часы ожидается порядка 5...6 градусов. Днем воздух прогреется до 16 градусов.

