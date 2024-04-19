Эксперт Гринин перечислил правила поведения при сильном шторме

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

При сильном ветре не стоит находиться вблизи деревьев и рекламных щитов. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Ранее жителей столицы предупредили об усилении ветра в пятницу, 19 апреля. Его порывы, по прогнозам специалистов, могут достигать 23 метров в секунду.

По словам Гринина, в подобных погодных условиях лучше исключить долгое пребывание на улице. "При сильном ветре, тем более имея предупреждение, желательно по возможности находиться в помещении", – советует он.

Если во время ненастья все же нужно выйти на улицу, следует соблюдать определенные правила предосторожности.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Не стоит ходить там, где есть шаткие конструкции. Например, часто стройки огорожены заборами, части которого потенциально может снести ветром.

"Также лучше сторониться деревьев, особенно старых. Даже если внешне они хорошо выглядят, то внутри могут быть подгнившие, подсохшие и в результате упасть. Потенциальную опасность представляют и рекламные щиты", – отметил специалист.

Эти правила распространяются не только на пешеходов, но и на автомобилистов. Не стоит парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Что касается поведения на дороге, то в непогоду следует снизить скорость, избегать резких маневров и увеличить расстояние от впереди едущих авто.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал, в каком случае зонт может притянуть молнию. По словам эксперта, такой риск появляется на открытой пустой территории. Например, если стоять с зонтом в поле. Шамин уточнил, что молния обычно бьет в самый высокий на местности объект.

