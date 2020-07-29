Эксперт рассказал, где лучше прятаться от грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Если гроза застала на улице, необходимо зайти в закрытое помещение или под навес, где есть сухие места, рассказал эксперт по выживанию в нештатных ситуациях Олег Гегельский.
По его словам, ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями, лучше найти кустарник, который может защитить от молнии. Дело в том, что особую опасность в грозу представляют одиноко стоящие деревья.
"Гроза всегда сопряжена с большим количеством молний, а они имеют свойство бить в места, где содержится большое количество влаги. Ни в коем случае нельзя становиться под одиноко стоящими деревьями. Дерево является "молниеприемником", – рассказал Гегельский Агентству "Москва".
Также он отметил, что нельзя прятаться за зданиями, у которых мокрые стены, поскольку во время удара молнии электрический разряд может с легкостью распространиться. Он добавил, что на открытой местности нужно низко присесть или лечь на землю.
Гегельский напомнил, что в грозу лучше не пользоваться телефонами и не открывать зонт, стержень которого сделан из металла.
"Есть зонты с металлическими стержнями, высоко выступающими над самим зонтиком, и металлической ручкой. Они представляют некую опасность во время грозы, ими лучше не пользоваться", – подчеркнул эксперт.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как вести себя автомобилистам на подтопленных участках дороги. По его словам, необходимо следить за тормозной системой – она первая отказывает при попадании воды. Также он подчеркнул, что не следует разгоняться и совершать резкие повороты рулем.
В свою очередь, директор Национального общественного центра безопасности движения (НОЦБД) Сергей Канаев заявил, что если вода начала заливаться в салон, то уже есть вероятность короткого замыкания. Специалист рекомендует в таком случае сначала выехать из подтопленного участка дороги, только потом тормозить и прижаться к обочине, после этого отключить клеммы от аккумулятора и просушить автомобиль.
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