Автоэксперт назвал основные правила при вождении в дождь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев в беседе с Москвой 24 озвучил основные опасности при вождении автомобиля на мокрой дороге. По мнению специалиста, самое важное – соблюдать скоростной режим.

"Важно понимать, что если на дороге вода, то любая попытка поднять скорость может привести к потере управления или к так называемому водному клину. Правила дорожного движения регламентируют максимальную скорость, а ниже ехать никто не запрещает. Скорость напрямую связана с видимостью, насколько далеко ты сможешь просматривать ситуацию на дороге", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что не имеет никакого значения вес автомобиля. Любое транспортное средство будет вести себя на мокрой дороге одинаково.



Владимир Бахарев шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Иногда возникает ситуация, когда надо просто остановиться. Это будет самым логичным, простым решением.

По словам Бахарева, первым признаком опасности на дороге станет проскальзывание оборотов автомобиля и сильное сопротивление руля.

"При ровном удержании газа чуть-чуть начинают проскальзывать обороты. Это уже предвестник того, что автомобиль не справляется", – заявил специалист.

Бахарев подчеркнул, что если водитель начинает сомневаться в том, что он справится с управлением автомобилем, то лучшим решением будет остановиться и переждать непогоду.

"Если говорить о возможности остановки, тормозном пути, важно помнить, что вода в этом случае сделает свое дело: может заблокировать колеса, начнется скольжение. Колесо управляет машиной ровно до тех пор, пока вращается. Необходимо следить за этим моментом. Иначе попытка повернуть руль ни к чему не приведет", – пояснил Бахарев.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объявил, что во вторник, 14 июля, в Москве ожидается пасмурная погода с сильными дождями.

"Ожидается облачная и очень дождливая погода, будет пасмурно, временами – дождь, а вечером – сильный дождь. Температура воздуха в Москве не превысит плюс 17-19 градусов, по области – 15-20", – предупредил метеоролог.

Как рассказал Тишковец, особенно сложная ситуация ожидается вечером, в период с 15:00 до 21:00. За это время в Москве выпадет 31 миллиметр осадков, что составляет треть от месячной нормы. Специалист предупредил, что из-за непогоды возможны подтопления и выход водоемов из берегов.