Автоэксперт объяснил, как защитить машину в жару

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Автоэксперт, главный редактор журнала "Клуб четыре на четыре" Максим Ракитин рассказал, как обезопасить машину от солнца летом. Некоторые виды пластика от длительного воздействия экстремальных температур могут пострадать, объяснил он в интервью радио Sputnik.
По его словам, летом автомобиль не стоит оставлять на очень долгое время на солнце, так как водителю и пассажирам может стать плохо. Кроме того, Ракитин обращает внимание, что в салоне не должно находиться огнеопасных предметов.
"Если там, например, лежит зажигалка, есть очень большая вероятность того, что зажигалка взорвется. Помимо того, когда вы садитесь в горячий автомобиль, вам просто может стать плохо", – говорит эксперт.
Он добавил, что темный салон машины нагревается на солнце быстрее, чем светлый. "Если салон темный, он быстро нагреется вне зависимости от материала сидения, просто сработают законы физики", – отметил эксперт.
Ракитин назвал единственный случай, когда, по его мнению, есть смысл полностью укрыть машину.
"Мокрая тряпочка – это старый дедовский способ, накрывать автомобиль целиком тоже нет никакого смысла, просто потому что тогда вы организуете внутри автомобиля "парник". Единственное, когда обещают град, есть смысл укрыть полностью, чтобы минимизировать последствия, сохранить металл. Самый доступный, простой и понятный способ укрыть автомобиль от прямого солнца – светоотражающий экран", – подчеркнул автоэксперт.
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