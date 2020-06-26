Новые правила для российских водителей вступят в силу с 1 июля

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С 1 июля текущего года в России вступят в силу новые правила для водителей. Об этом пишет Autonews.

Так, с 1 июля будет запрещен ввоз в Россию праворульных самосвалов, строительной спецтехники, микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами, а также пассажирских автобусов. Все перечисленные транспортные средства относятся к категории М2 и М3.

Кроме того, с начала июля станут актуальными новые правила легализации изменений, внесенных в конструкцию автомобиля. Речь идет об установке газобаллонного оборудования, лебедок, фаркопов и багажников. Владельцам таких ТС необходимо будет предоставлять машину на проверку в специальные лаборатории. В данным момент некоторые фирмы дают возможность получить соответствующее заключение удаленно. Для этого необходимо предоставить фотографии изменений.

С 1 июля также поменяется порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения. Автолюбителям, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, придется сдавать дополнительные анализы.

Ранее Минздрав подготовил проект об изменениях в правила медосвидетельствования для водителей. Сообщалось, что для определения употребления алкоголя будут использоваться лабораторные исследования крови или мочи.

Накануне в Госдуме посчитали возможным внести коррективы в правила прохождения ТО. Было предложено уменьшить срок, позволяющий обходиться без техобслуживания новым автомобилям.