В РСА поддержали повышение ОСАГО из-за стиля вождения

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Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с Москвой 24 поддержал инициативу, позволяющую страховщикам самостоятельно устанавливать тариф ОСАГО, основываясь на стиле вождения автовладельца. По его мнению, это позволит добросовестным водителям меньше платить за страховку.
Уфимцев заявил, что данное предложение необходимо. "Потому что предусматривается повышение для тех автовладельцев, которые совершают нарушения. Но, если водители не нарушают правил дорожного движения, даже небольших, страховщики будут применять для них понижающий тариф", – считает исполнительный директор РСА.
Уфимцев отметил, что данная инициатива в большей степени направлена на снижение стоимости страхового полиса ОСАГО для ответственных автовладельцев.
Ранее стало известно, что страховые компании получат право повышать тариф ОСАГО не только для злостных нарушителей правил дорожного движения, но и для законопослушных водителей. Об этом говорится в последней редакции поправок в закон об ОСАГО.
Как пояснил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, страховщики будут самостоятельно устанавливать факторы, влияющие на величину тарифа.
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