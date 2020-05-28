Страховщики смогут повышать тариф ОСАГО из-за стиля вождения

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Страховые компании получат право повышать тариф ОСАГО не только для злостных нарушителей правил дорожного движения, но и для законопослушных водителей. Об этом говорится в последней редакции поправок в закон об ОСАГО, сообщает "Газета.ру".

Согласно одному из подпунктов, любому страхователю может быть назначена индивидуальная стоимость полиса в зависимости от "факторов, существенно влияющих на вероятность причинения вреда и на потенциальный размер причиненного вреда".

Как пояснил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что страховщики будут самостоятельно устанавливать факторы, влияющие на величину тарифа.

"Такой подход позволит страховщикам устанавливать индивидуальный тариф для конкретного страхователя, учитывающий его манеру вождения и другие моменты, влияющие на степень страхового риска", – отметил Аксаков.

Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) напомнил, какие нарушения правил дорожного движения будут учитывать страховые компании при определении стоимости ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба РСА.

Как пояснил глава союза Игорь Юргенс, новая редакция закона позволит продолжить курс на полную индивидуализацию тарифов ОСАГО. Согласно нововведению, страховщики смогут учитывать несколько видов нарушений ПДД. В первую очередь, по его словам, к таким нарушениям относятся состояние опьянения, отказ от медицинского освидетельствования, а также если водитель скрылся с места ДТП.

Ранее Владимир Путин подписал закон о тарификации ОСАГО исходя из характеристик водителей.

Закон предоставляет страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учетом личностных характеристик водителей, в частности наличия у них неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. Кроме того, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года можно заключить договор ОСАГО без прохождения техосмотра.